ФХР готова оказать помощь КХЛ в возвращении иностранных игроков и тренеров в Россию
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- РИА Новости
«Мы готовы всегда помочь, но пока к нам таких вопросов не было. КХЛ сама решает этот вопрос. Если в футболе получилось, то и в хоккее надо сделать так, чтобы все хоккеисты были на месте. Надо смотреть по ситуации, расслабляться всё равно нельзя, надо быть очень аккуратными», — приводит ТАСС слова главы ФХР Владислава Третьяка.
Старт сезона-2020/21 предварительно запланирован на 2 сентября.
Ранее сообщалось, что КХЛ направила в Минспорт списки иностранных игроков с просьбой помочь им вернуться в Россию.