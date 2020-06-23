ФХР готова оказать помощь КХЛ в возвращении иностранных игроков и тренеров в Россию

Федерация хоккея России (ФХР) готова оказать Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) помощь в вопросе возвращения иностранных игроков и тренеров клубов, которые на данный момент находятся за границей, в Россию для подготовки к новому сезону.

«Мы готовы всегда помочь, но пока к нам таких вопросов не было. КХЛ сама решает этот вопрос. Если в футболе получилось, то и в хоккее надо сделать так, чтобы все хоккеисты были на месте. Надо смотреть по ситуации, расслабляться всё равно нельзя, надо быть очень аккуратными», — приводит ТАСС слова главы ФХР Владислава Третьяка.

Старт сезона-2020/21 предварительно запланирован на 2 сентября.

Ранее сообщалось, что КХЛ направила в Минспорт списки иностранных игроков с просьбой помочь им вернуться в Россию.