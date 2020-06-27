Брат Нурмагомедова повздорил с фанатом Макгрегора в Instagram

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, повздорил с фанатом ирландца Конора Макгрегора в соцсетях.

Абубакар недавно выложил пост в своём Instagram на котором его брат проводит удушающий приём Макгрегору, подписав его: «Это когда коронавирус и ты дышать не можешь». Через некоторое время россиянин удалил данную публикацию.

После этого один из пользователей написал ему в комментариях: «Конор заставил Абушку удалить пост. Конор — король».

Абубакар Нурмагомедов, в свою очередь, ответил ему: «Ты дурак?»

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма.

Ранее Нурмагомедов вспомнил свои эмоции после завоевания чемпионского титула UFC.