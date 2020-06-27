Общественная палата Москвы призвала прекратить уголовное преследование фанатов «Спартака»

Общественная палата Москвы обратилась в ГУ МВД столицы с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» из-за их акции, прошедшей 19 июня перед первым матчем команды после приостановки сезона РПЛ из-за пандемии.

Об этом написано в письме заместителя председателя Общественной палаты Алексея Венедиктова на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова.

«Учитывая отсутствие ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей команды», — приводит слова из текста письма ТАСС.

Венедиктов также призвал фанатов всех московских команд действовать в рамках законодательства.

Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена» перед матчем 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).

Ранее Леонид Федун обратился к заместителю главы МВД по поводу задержания фанатов «Спартака».