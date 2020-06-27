Общественная палата Москвы призвала прекратить уголовное преследование фанатов «Спартака»
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Об этом написано в письме заместителя председателя Общественной палаты Алексея Венедиктова на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова.
«Учитывая отсутствие ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей команды», — приводит слова из текста письма ТАСС.
Венедиктов также призвал фанатов всех московских команд действовать в рамках законодательства.
Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака» после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена» перед матчем 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).
Ранее Леонид Федун обратился к заместителю главы МВД по поводу задержания фанатов «Спартака».