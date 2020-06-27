Стоичков назвал придурком бывшего главного тренера «Барселоны» ван Гала

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Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков подверг критике экс-наставника каталонского клуба Луи ван Гала.
Стоичков назвал придурком бывшего главного тренера «Барселоны» ван Гала
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Почему Рикельме не одержал победу в «Барселоне»? Потому что его тренером был такой придурок, как ван Гал. Он сделал немало хорошего, что нужно признать, но многие пострадали в футболе из-за его глупых поступков. Я перенёс это. Он вошёл в раздевалку и сказал, что в игре было много «круиффизма». И, конечно, я подумал: где Йохан и где ты? Была большая разница», — цитирует Стоичкова Sport.es.

Ван Гал тренировал «Барселону» с 1997 по 2000 год, а также с 2002 по 2003 год. Стоичков играл за команду с 1990 по 1997 год. 

Ранее Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира.

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