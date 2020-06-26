В «Краснодаре» пожелали здоровья футболистам и персоналу «Оренбурга»
- @FCKrasnodar
«В связи с заболеванием нескольких игроков и сотрудников в структуре футбольного клуба «Оренбург» матч «Оренбург» — «Краснодар» не состоится. Мы желаем игрокам и всему персоналу футбольного клуба «Оренбург» здоровья и скорейшего возвращения в игровой ритм», — гласит сообщение пресс-службы «Краснодара».
Накануне матча стало известно о заболевании шестерых игроков и двух членов персонала «Оренбурга».
Ранее в «Оренбурге» пояснили, почему клуб не будет играть молодёжным составом с «Краснодаром».