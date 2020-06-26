СМИ: Экс-футболист ЦСКА Витиньо интересен российским клубам

Нападающий «Фламенго» Витиньо может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Об этом сообщает Revista Colorada. По информации источника, 26-летний нападающий интересен российским клубам, которые готовы сделать официальные предложения в ближайшие дни. Названия клубов не сообщаются.

Витиньо с 2013 по 2018 год выступал за ЦСКА. За армейцев игрок провёл 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 ассистов. Его контракт с «Фламенго» действует до лета 2022 года.

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