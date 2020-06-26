Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
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С первых минут на поле выйдут: Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Малком.
Состав «Крыльев Советов»: Евгений Фролов, Дмитрий Комбаров, Тарас Бурлак, Никита Чернов, Мехди Зеффан, Александр Гацкан, Артём Тимофеев, Дмитрий Кабутов, Антон Зиньковский, Денис Попович, Максим Глушенков.
Ранее Глушаков впервые в карьере забил в трёх матчах РПЛ подряд.