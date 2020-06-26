Рябинский высказался о бое Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал предстоящий бой тяжеловесов Александра Поветкина и Диллана Уайта.

Поединок назначен на 22 августа в Великобритании.

«Мы очень рады, что в этой непростой ситуации появилась возможность провести этот бой уже летом, и думаю, что это отличная новость для всех поклонников бокса. Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира. Соперник непростой, но мы верим в Сашу», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Ранее сообщалось, что Поветкин занял шестое место в рейтинге боксёров-тяжеловесов по версии The Ring.