Хэмилтон считает, что сезон-2020 станет самым сложным за всю историю «Формулы-1»

Шестикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от возобновления сезона-2020, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Мы стараемся наилучшим образом подготовиться к сезону, который будет самым сложным за всю историю «Формулы-1». Все мы столкнулись с трудными временами и переменами. Я хочу поблагодарить всех вас за позитивные сообщения, они действительно помогли нам за последние два месяца. И команде, и лично мне. Нам всем и мне лично будет не хватать вас во время гонок. Проход перед пустыми трибунами не будет мотивировать, будем чувствовать себя одинокими. Но мы будем помнить о болельщиках. Продолжайте поддерживать нас и оставайтесь позитивными», — говорится в обращении Хэмилтона к болельщикам, опубликованном пресс-службой Mercedes.

Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первый этап планируется провести в Австрии 3—5 июля.

Ранее сообщалось, что команда Williams представила новую раскраску машины.