СМИ: Гончаренко прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, специалист вернётся в Россию из Белоруссии 26 июня, куда он уехал сразу после поражения 0:4 от «Зенита», для обсуждения своего будущего в команде.
Отмечается, что официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше 28 июня.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.
Ранее сообщалось, что Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко.