СМИ: Гончаренко прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прибудет в Москву для проведения переговоров с руководством клуба относительно своего будущего в команде.
СМИ: Гончаренко прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, специалист вернётся в Россию из Белоруссии 26 июня, куда он уехал сразу после поражения 0:4 от «Зенита», для обсуждения своего будущего в команде.

Отмечается, что официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше 28 июня.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить