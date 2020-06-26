СМИ: Гончаренко прибудет в Москву для переговоров с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прибудет в Москву для проведения переговоров с руководством клуба относительно своего будущего в команде.

Как сообщает Sport24, специалист вернётся в Россию из Белоруссии 26 июня, куда он уехал сразу после поражения 0:4 от «Зенита», для обсуждения своего будущего в команде.

Отмечается, что официального решения по этому вопросу не стоит ожидать раньше 28 июня.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. По данным СМИ, Гончаренко написал заявление об уходе из ЦСКА после разгромного проигрыша «Зениту». При этом в мае белорусский специалист подписал новое соглашение с армейцами, рассчитанное до конца сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко.