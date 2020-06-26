Алаев: РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с клубами РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о переговорах с Роспотребнадзором относительно поправок в медицинский регламент проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях пандемии коронавируса.

«РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами. Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой, как уже было с некоторыми клубами. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Он подчеркнул, что если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, то ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию.

«Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях», — добавил генсек РФС.

Ранее стало известно, когда клубы РПЛ обсудят медицинский регламент.