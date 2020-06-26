Гвардиола: то, что «Манчестер Сити» настолько позади «Ливерпуля», — это реальность

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал завоевание «Ливерпулем» титула чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«То, что мы настолько позади, — это реальность. «Ливерпуль» был невероятен в своей стабильности на протяжении этого сезона. Мы теряли очки на старте, а «Ливерпуль» не терял. Мы должны восстановиться к следующему сезону, обрести стабильность и добрать те очки, что мы потеряли в этом сезоне. Это реальность. Два года назад мы опережали «Ливерпуль» на 25 очков, сейчас они обходят нас на столько же», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Он отметил, что не стоит забывать о двух титулах, завоёванных «Манчестер Сити» подряд.

«Последние шесть, семь, восемь лет — это невероятный успех для нас, для клуба. Значит, мы должны смотреть на вещи под иным углом, проявить скромность и сказать: «Мы не можем побеждать постоянно». И затем мы должны разобраться в том, что нам нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — добавил специалист.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу.