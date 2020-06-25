Джонс заявил о готовности пожертвовать карьерой ради изменений в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что организация должна платить своим бойцам более высокие гонорары.

«Я не прошу ничего экстраординарного. Я понимаю, что сейчас пандемия, и когда ты мультимиллионер и просишь большего, то выглядишь жадным в глазах других. Но я знаю много бойцов, которые живут в тренажёрном зале в Джексоне, потому что они не могут позволить себе собственную квартиру, и они бойцы UFC. И если мне нужно будет испортить отношения с Даной, просидеть два или три года, то я сделаю это. За это люди запомнят меня больше, чем за выигранные титулы. Я встал за молодых бойцов», — цитирует Джонса ESPN.

Американец не дрался с февраля, когда решением судей победил соотечественника Доминика Рейеса и защитил чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Ранее боец UFC Масвидаль выразил готовность провести бой с Нурмагомедовым.