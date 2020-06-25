Джонс заявил о готовности пожертвовать карьерой ради изменений в UFC

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс считает, что организация должна платить своим бойцам более высокие гонорары.
Джонс заявил о готовности пожертвовать карьерой ради изменений в UFC
  • Reuters

«Я не прошу ничего экстраординарного. Я понимаю, что сейчас пандемия, и когда ты мультимиллионер и просишь большего, то выглядишь жадным в глазах других. Но я знаю много бойцов, которые живут в тренажёрном зале в Джексоне, потому что они не могут позволить себе собственную квартиру, и они бойцы UFC. И если мне нужно будет испортить отношения с Даной, просидеть два или три года, то я сделаю это. За это люди запомнят меня больше, чем за выигранные титулы. Я встал за молодых бойцов», — цитирует Джонса ESPN.

Американец не дрался с февраля, когда решением судей победил соотечественника Доминика Рейеса и защитил чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Ранее боец UFC Масвидаль выразил готовность провести бой с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить