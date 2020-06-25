Боец UFC Масвидаль выразил готовность провести бой с Нурмагомедовым
- Reuters
«Опуститься в лёгкий дивизион, если мне заплатят столько, сколько я стою? Сто процентов. Мне нравится то, что делает Нурмагомедов. Он один из лучших легковесов. Только одного этого препятствия мне было бы достаточно, чтобы подумать о переходе в лёгкий дивизион. Но UFC должен поработать ради этого», — заявил Масвидаль во время эфира в Instagram.
Российский боец на профессиональном уровне не проиграл ни единого боя, во всех 28 поединках одержав победы.
Ранее менеджер Нурмагомедова назвал турнир, на котором выступит россиянин.