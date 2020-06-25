Боец UFC Масвидаль выразил готовность провести бой с Нурмагомедовым

Обладатель пояса BMF, боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль заявил о готовности выйти на поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Опуститься в лёгкий дивизион, если мне заплатят столько, сколько я стою? Сто процентов. Мне нравится то, что делает Нурмагомедов. Он один из лучших легковесов. Только одного этого препятствия мне было бы достаточно, чтобы подумать о переходе в лёгкий дивизион. Но UFC должен поработать ради этого», — заявил Масвидаль во время эфира в Instagram.

Российский боец на профессиональном уровне не проиграл ни единого боя, во всех 28 поединках одержав победы.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал турнир, на котором выступит россиянин.