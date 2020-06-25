Марко рассказал, что в календарь «Формулы-1» — 2020 включён Гран-при Китая

Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко поделился информацией о календаре «Формулы-1» на 2020 год.

«Могу предположить, что все объявленные в Европе этапы состоятся. Но очевидно, что нас ждут изменения за океаном. Пока единственный этап за пределами Европы, который зафиксирован в календаре, — это Гран-при Китая», — цитирует Марко GPblog.

На данный момент «Формула-1» объявила календарь европейской части чемпионата, согласно которому запланировано проведение восьми этапов.

Ранее Папа Римский написал письмо экс-пилоту «Формулы-1», находящемуся в коме.