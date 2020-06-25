Махачев: есть вариант подраться на одном турнире с Нурмагомедовым

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал о подготовке к следующему бою.
Махачев: есть вариант подраться на одном турнире с Нурмагомедовым
  • Reuters
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sport

«Во время карантина я старался соблюдать самоизоляцию. Оборудовал спортзал дома, поставил штангу, повесил две груши. По поводу следующего боя идут переговоры. Есть вариант подраться на одном турнире с Хабибом. Что касается меня, то я готов выступить уже в ближайшее время. В любом случае первый сбор будет в Дагестане, можно поехать в горы, на море потренироваться. А заключительный этап проведём за границей», — в интервью SNTV.

Ожидается, что Хабиб Нурмагомедов выступит на турнире UFC 253 в Абу-Даби, который запланирован на 19 сентября. 

Ранее боец UFC Масвидаль выразил готовность провести бой с Нурмагомедовым.

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