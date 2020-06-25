Источник: «Ростов» сможет выйти основным составом на матч с «Арсеналом»

«Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» сыграет основным составом.

Об этом сообщает «Матч ТВ». В поединке примут участие игроки с отрицательными результатами теста на коронавирус.

В «Ростове» было выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом: Ивелин Попов, Роман Ерёменко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн и Арсений Логашов. После этого «Ростов» ушёл на карантин, сыграв молодёжным составом против «Сочи» в матче 23-го тура РПЛ (1:10).

Матч «Ростов» — «Арсенал» состоится 27 июня, начало — в 20:00 мск.

Ранее Губерниев высказался о матче «Сочи» — «Ростов».