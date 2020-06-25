Губерниев высказался о матче «Сочи» — «Ростов»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения о матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов» (10:1).
Губерниев высказался о матче «Сочи» — «Ростов»
  • © официальный сайт ФК "Сочи

«В любом случае так быть не должно. Сильные должны играть против сильных. Это спорт высших достижений! У нас всё на авось делается. Должна быть трезвость в принятии решений», — заявил Губерниев в эфире РБК в Instagram.

Из-за заболевания коронавирусом шестерых игроков основы «Ростова» вся команда была отправлена на карантин, на игру 23-го тура против «Сочи» поехал юношеский и молодёжный состав, состоящий из футболистов 2001—2004 годов рождения.

Ранее гендиректор «Уфы» выступил против того, чтобы играть матчи РПЛ молодёжными составами.

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