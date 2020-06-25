Губерниев высказался о матче «Сочи» — «Ростов»
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«В любом случае так быть не должно. Сильные должны играть против сильных. Это спорт высших достижений! У нас всё на авось делается. Должна быть трезвость в принятии решений», — заявил Губерниев в эфире РБК в Instagram.
Из-за заболевания коронавирусом шестерых игроков основы «Ростова» вся команда была отправлена на карантин, на игру 23-го тура против «Сочи» поехал юношеский и молодёжный состав, состоящий из футболистов 2001—2004 годов рождения.
Ранее гендиректор «Уфы» выступил против того, чтобы играть матчи РПЛ молодёжными составами.