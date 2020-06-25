Гендиректор «Уфы»: я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодёжными составами

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о результатах собрания представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На собрании обсуждали текущее положение. Изменений в медицинский регламент внесено не было. Кардинальных изменений не будет, пока Роспотребнадзор не пойдёт на послабления. Лично я вижу, что мы идём к тупику. Я против того, чтобы играть матчи РПЛ молодёжными составами. Мы превращаемся в молодёжное первенство подобным образом», — цитирует Газизова Sport24.

Ряд клубов РПЛ находится на карантине из-за ряда заболевших игроков.

Ранее футболист «Краснодара» Сулейманов высказался по поводу матча «Сочи» — «Ростов».