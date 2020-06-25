Футболист «Краснодара» Сулейманов высказался по поводу матча «Сочи» — «Ростов»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».

«Я не осуждаю «Сочи», но считаю, что они всё равно неправильно поступили. Они могли хотя бы просто мяч подержать, забить, ну не знаю, только пять голов. Для меня это было бы неинтересно, я бы не праздновал голы», — сказал Сулейманов в интервью на YouTube-канале Василия Уткина.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что не стоит винить «Сочи» за отказ пойти навстречу «Ростову» и перенести матч.