Футболист «Краснодара» Сулейманов высказался по поводу матча «Сочи» — «Ростов»

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Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ситуацию вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Футболист «Краснодара» Сулейманов высказался по поводу матча «Сочи» — «Ростов»
  • РИА Новости

«Я не осуждаю «Сочи», но считаю, что они всё равно неправильно поступили. Они могли хотя бы просто мяч подержать, забить, ну не знаю, только пять голов. Для меня это было бы неинтересно, я бы не праздновал голы», — сказал Сулейманов в интервью на YouTube-канале Василия Уткина.

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе игры 23-го тура РПЛ, несмотря на то что вся основная команда ростовчан была отправлена на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. В итоге «Ростов» был вынужден отправиться на выезд молодёжным составом. Матч завершился со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

Ранее защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что не стоит винить «Сочи» за отказ пойти навстречу «Ростову» и перенести матч.

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