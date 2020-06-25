Футболист «Крыльев Советов» Комбаров: нельзя винить «Сочи» за отказ от переноса матча с «Ростовом»

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Защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Кирилл Комбаров выразил мнение, что не стоит винить «Сочи» за отказ пойти навстречу «Ростову» и перенести матч 23-го тура чемпионата России.
Футболист «Крыльев Советов» Комбаров: нельзя винить «Сочи» за отказ от переноса матча с «Ростовом»
  • © Пресс-служба ФК "Крылья Советов"

«Если бы у нас (в «Крыльях Советов». — RT) возникла такая же ситуация, ещё вопрос, как бы мы действовали. Поэтому «Сочи» абсолютно точно нельзя винить за то, что они не согласились переносить матч», — цитирует Комбарова РИА Новости.

По словам футболиста «Крыльев Советов», если другая команда решит пойти по стопам «Сочи» и откажется от переноса матча с коллективом, оказавшимся на карантине из-за коронавируса, то её не стоит осуждать. 

Как считает Комбаров, всё дело в несовершенстве регламента, из-за которого и происходят подобные инциденты.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.

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