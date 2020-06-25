СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Шлёнска» Плачетой

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ЦСКА проявляет интерес к левому вингеру польского «Шлёнска» Пшемыславу Плачете.
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Шлёнска» Плачетой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Jezioro Sportu. По информации источника, армейцы предлагают 22-летнему игроку четырёхлетний контракт. Сумма предполагаемого трансфера может составить порядка €2,7 млн. Представители ЦСКА на данный момент находятся в Польше для согласования сделки.

В сезоне-2019/2020 Плачета провёл 30 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с польским клубом рассчитан до 2022 года.

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