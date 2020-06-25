Заболевший коронавирусом теннисист Чорич рассказал о своём самочувствии

Хорватский теннисист Борна Чорич, заболевший коронавирусом на выставочном турнире Новака Джоковича, заявил, что чувствует себя хорошо.

«Прошло несколько дней с тех пор, как мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я чрезвычайно благодарен за то, что всё ещё чувствую себя хорошо и не испытываю никаких симптомов. Большое вам спасибо за все сообщения любви и поддержки, которые я получил за время изоляции. Я сделаю всё возможное, чтобы оставаться в форме», — написал Чорич в Twitter.

Хорват заболел коронавирусом во время выставочного турнира первой ракетки мира Новака Джоковича. Соревнования проходили со зрителями, а спортсмены не придерживались социальной дистанции.

Ранее аргентинский теннисист раскритиковал Джоковича за проведение турниров во время пандемии.