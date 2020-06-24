Аргентинский теннисист раскритиковал Джоковича за проведение турниров во время пандемии

Аргентинский теннисист Гидо Пелья прокомментировал тот факт, что выставочный турнир, организованный первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.

«Абсолютно неправильно проводить турнир в условиях пандемии. Новак играл со здоровьем людей — он просто переступил черту, проявил неуважение к миру тенниса и всей планете. Да, я хочу играть, и у меня нет банковского счёта, как у Джоковича. Но я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради денег. Предпочитаю быть здоровым, чем заразиться и провести два месяца в больнице», — приводит слова Пельи Tennis World USA.

13—14 и 20—21 июня в Белграде и Задаре прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Соревнования проходили без соблюдения социальной дистанции и в присутствии зрителей. В результате ряд спортсменов заразились коронавирусом, в частности, сам организатор.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что слабо себе представляет, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис.