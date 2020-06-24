Аргентинский теннисист раскритиковал Джоковича за проведение турниров во время пандемии

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Аргентинский теннисист Гидо Пелья прокомментировал тот факт, что выставочный турнир, организованный первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.
Аргентинский теннисист раскритиковал Джоковича за проведение турниров во время пандемии
  • © Juergen Hasenkopf via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Абсолютно неправильно проводить турнир в условиях пандемии. Новак играл со здоровьем людей — он просто переступил черту, проявил неуважение к миру тенниса и всей планете. Да, я хочу играть, и у меня нет банковского счёта, как у Джоковича. Но я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради денег. Предпочитаю быть здоровым, чем заразиться и провести два месяца в больнице», — приводит слова Пельи Tennis World USA.

13—14 и 20—21 июня в Белграде и Задаре прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Соревнования проходили без соблюдения социальной дистанции и в присутствии зрителей. В результате ряд спортсменов заразились коронавирусом, в частности, сам организатор.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что слабо себе представляет, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис.

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