Источник: «Ювентус» и «Барселона» согласовали обмен Пьянича на Артура

Итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона» согласовали обмен футболистами.

По информации журналиста Николы Скиры, бразильский полузащитник каталонцев Артур Мело перейдёт в «Ювентус» в обмен на боснийского опорника Миралема Пьянича и €10 млн.

30-летний Пьянич в нынешнем сезоне провёл 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. На счету 23-летнего Артура 27 матчей, четыре гола и четыре передачи.

Ранее «Ювентус» одержал четвёртую победу подряд в Серии А.