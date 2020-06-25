В «Монако» сообщили о позитивном тесте на коронавирус у футболиста

Один из футболистов «Монако» сдал положительный тест на коронавирус.

«С начала недели футболисты прошли многочисленные медицинские тесты. Они выявили наличие двух переболевших коронавирусом игроков. Футболисты более не заразны и продолжают программу восстановления. Также тесты выявили активный бессимптомный случай. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с настоящими медицинскими протоколами он пройдёт карантин в своём доме», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом.