В «Монако» сообщили о позитивном тесте на коронавирус у футболиста

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Один из футболистов «Монако» сдал положительный тест на коронавирус.
В «Монако» сообщили о позитивном тесте на коронавирус у футболиста
  • РИА Новости

«С начала недели футболисты прошли многочисленные медицинские тесты. Они выявили наличие двух переболевших коронавирусом игроков. Футболисты более не заразны и продолжают программу восстановления. Также тесты выявили активный бессимптомный случай. Состояние здоровья игрока не представляет угрозы его жизни. В соответствии с настоящими медицинскими протоколами он пройдёт карантин в своём доме», — гласит сообщение на официальном сайте клуба. 

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом.

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