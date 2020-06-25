Боец UFC Масвидаль рассказал, за что уважает Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль рассказал, за что уважает чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я уважаю Хабиба, он очень сильный спортсмен. Мне нравится то, что он предлагает зрителям. Мне нравится его подход к делу. Он не треплется ради раскрутки боя. Но если ему не нравится соперник, то это и так становится всем ясно», — сказал Масвидаль в эфире своего Instagram.

Он отметил, что ему также нравится стиль ведения боя Нурмагомедова, так как российский боец всегда стремится к досрочному завершению боя и активно действует в партере.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC с апреля 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения в MMA. Следующим соперником Нурмагомедова должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звёзд России до 40 лет по версии Forbes.