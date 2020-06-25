Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к первой жене из-за коронавируса
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Об этом сообщает адвокат телеведущей Игорь Ким.
«Это дело рассматривает судья Соломатина, у неё весь состав, помощники с коронавирусом. Они на двухнедельном карантине. Пока даты судебного заседания нет. Возможно, дело передадут в другой суд», — цитирует Кима РИА Новости.
Аршавин находился в гражданском браке с Барановской почти девять лет. За это время у них родились трое детей.
Ранее адвокат экс-жены футболиста Дмитрия Тарасова высказался о решении суда об увеличении алиментов.