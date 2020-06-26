Хохлов о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА: легче всего всё свалить на тренера

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Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о возможном уходе из ЦСКА главного тренера Виктора Гончаренко.
Хохлов о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА: легче всего всё свалить на тренера
  • РИА Новости

«Любой тренер хочет видеть в своей команде высококлассных футболистов, но мы не знаем, какие договорённости существовали в клубе. Рассказать об этом могут только Гончаренко и Евгений Гинер. Легче всего свалить всё на тренера. Считаю, в поражениях виноваты все», — заявил Хохлов в интервью RT.

Тренер также подчеркнул, что специалистами уровня Гончаренко «не разбрасываются», и назвал его замену на Сергея Овчинникова правильным шагом.

«Передача управления командой человеку из штаба белоруса на данный момент видится оптимальным вариантом. По ходу сезона перестроиться под требования нового тренера со стороны будет сложно. Поэтому логично, если чемпионат страны ЦСКА завершит под руководством одного из помощников Гончаренко», — добавил тренер. 

Ранее Хохлов назвал причины кризиса ЦСКА в текущем сезоне.

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