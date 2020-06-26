Хохлов назвал причины кризиса ЦСКА в текущем сезоне

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, с чем связан кризис ЦСКА в текущем сезоне.

«Не сказал бы, что Виктор Гончаренко не управляет коллективом. Он опытный тренер. Мы видели, как он строил эту команду практически с нуля. Но ЦСКА не хватает стабильности и баланса. Возможно, дело в молодости большей части футболистов. А может, некоторые игроки не до конца понимают требования тренера или просто не могут их выполнить», — заявил Хохлов в интервью RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что Акинфеев не намерен покидать ЦСКА.