Зеппельт отреагировал на выдвижение Зайцевой в правление СБР

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал выдвижение двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
Зеппельт отреагировал на выдвижение Зайцевой в правление СБР
  • © M. Popow/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«И снова интересно наблюдать, как по крайней мере некоторые люди из российского спорта продолжают уничтожать авторитет своего спорта», — написал Зеппельт в своём Twitter.

Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх — 2014 в Сочи был аннулирован.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.

Ранее в РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР.

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