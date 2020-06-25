Российский боксёр Липинец проведёт бой за титул чемпиона мира IBF в сентябре

Российский боксёр, экс-чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в первом полусреднем весе Сергей Липинец проведёт бой за пояс в сентябре.

Как сообщил ТАСС менеджер россиянина Алекс Вайсфельд, его соперником станет узбекский спортсмен Кудратилло Абдукахоров. Поединок пройдёт в сентябре, однако точная дата пока не объявлена.

Липинец провёл 17 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 16 побед (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение. 10 марта 2018 года россиянин проиграл американцу Майки Гарсии единогласным решением судей.

На счету Абдукахорова 17 побед в 17 поединках, девять из них он завершил досрочно. В последнем бою он взял верх над американцем Луисом Коллазо.

Ранее сообщалось, что допинг-проба Б российского боксёра Александра Беспутина дала положительный результат.