Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»
- @fcrk
«Я был на матче «Локомотив» — «Оренбург». Что я могу сказать?.. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу», — сказал Слуцкий на официальном YouTube-канале «Рубина».
Он отметил, что из-за дисквалификации будет отсутствовать Рифат Жемалетдинов, однако специалист не считает это проблемой для железнодорожников.
«Нам предстоит тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата, причём лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов», — подчеркнул Слуцкий.
Встреча между «Рубином» и «Локомотивом» должна состояться 27 июня на «Ак Барс Арене» в Казани.
Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба.