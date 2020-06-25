Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о сильных сторонах московского «Локомотива» перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.
Слуцкий назвал сильные стороны «Локомотива»
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«Я был на матче «Локомотив» — «Оренбург». Что я могу сказать?.. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу», — сказал Слуцкий на официальном YouTube-канале «Рубина».

Он отметил, что из-за дисквалификации будет отсутствовать Рифат Жемалетдинов, однако специалист не считает это проблемой для железнодорожников.

«Нам предстоит тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата, причём лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов», — подчеркнул Слуцкий.

Встреча между «Рубином» и «Локомотивом» должна состояться 27 июня на «Ак Барс Арене» в Казани.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба.

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