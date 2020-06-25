Футболист Соловьёв рассказал, как Кокорин отговаривал его от перехода в «Зенит»
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«Когда я объявил, что ухожу из «Динамо» в «Зенит», Кокорин отговаривал, говорил: «Я в «Зенит» не пойду». В «Зените» я сначала выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов. На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть», — цитирует Соловьёва «Чемпионат».
По его словам, он просил отдать его в аренду, но «Зенит» его не отпустил, так как ему говорили, что рассчитывают на него.
«Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом», — добавил Соловьёв.
Соловьёв провёл за «Зенит» четыре матча в период с 2013 по 2016 год.
Ранее Евгений Ловчев заявил, что Кокорин показывает очень хороший уровень футбола.