Футболист Соловьёв рассказал, как Кокорин отговаривал его от перехода в «Зенит»

Полузащитник узбекского «Навбахор» Иван Соловьёв вспомнил о своём переходе из московского «Динамо» в петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Когда я объявил, что ухожу из «Динамо» в «Зенит», Кокорин отговаривал, говорил: «Я в «Зенит» не пойду». В «Зените» я сначала выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов. На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть», — цитирует Соловьёва «Чемпионат».

По его словам, он просил отдать его в аренду, но «Зенит» его не отпустил, так как ему говорили, что рассчитывают на него.

«Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом», — добавил Соловьёв.

Соловьёв провёл за «Зенит» четыре матча в период с 2013 по 2016 год.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что Кокорин показывает очень хороший уровень футбола.