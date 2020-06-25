Ловчев заявил, что Кокорин показывает очень хороший уровень футбола
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«Кокорин в этом году показывает очень хороший уровень футбола. Я считаю, что он в атаке выглядит свежее и интереснее всех в нашей стране», — цитирует эксперта РИА Новости.
По его словам, именно благодаря Кокорину в «Сочи» начали показывать другой уровень игры и результаты. Он также выразил мнение, что форвард ещё сможет договориться с «Зенитом» о новом контракте.
«Кокорин хорошо играл в «Зените». Его друг Фёдор Смолов поехал в Испанию и не очень пока проявил себя в «Сельте», в не самой лучшей команде в стране. Кокорину знаком «Зенит», футболист знаком тренеру Сергею Семаку», — сказал Ловчев.
«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За пять матчей в новой команде Кокорин забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовым.