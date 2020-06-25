В США погибла медалистка Паралимпиады-2012 в толкании ядра

Бронзовая медалистка Паралимпийских игр 2012 года в толкании ядра Анджела Мадсен была найдена мёртвой в океане.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что 60-летняя спортсменка хотела стать первой женщиной с параличом нижней части тела, которой удастся в одиночку пересечь Тихий океан. Мадсен покинула побережье Калифорнии в апреле, а 21 июня от неё перестали поступать сообщения.

Впоследствии её партнёр Дебра Мадсен подтвердила новость о кончине спортсменки.

Мадсен завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр на соревнованиях в Лондоне в 2012 году. Также она стала третьей на Парапанамериканских играх в 2011-м.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер мужской и женской сборных России по водному поло Борис Ухов скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.