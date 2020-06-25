Гэтжи рассказал, почему не любит бороться в поединках

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Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи рассказал, почему не любит бороться в поединках.
Гэтжи рассказал, почему не любит бороться в поединках
  • Reuters
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

«Я всегда был против борьбы, потому что это отнимает много сил. Я вышел из семиминутного боя по правилам борьбы и почти не мог ходить. То, как я борюсь, не подходит для сохранения энергии. Я не борюсь, чтобы не тратить энергию», — цитирует Гэтжи Bloody Elbow. 

Гэтжи после победы над Тони Фергюсоном стал первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, что необходимо сделать ирландцу Конору Макгрегору для реванша с его клиентом.

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