«Ливерпуль» забил 100 мячей в третьем сезоне подряд
«Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.
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Благодаря второму голу в ворота «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» добрался до отметки 100 забитых мячей за сезон. Красным для этого понадобилось 50 матчей.
«Ливерпулю» подобное достижение покоряется в третьем сезоне подряд.
Ранее МЮ обыграл «Шеффилд Юнайтед».
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