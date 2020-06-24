«Ливерпуль» забил 100 мячей в третьем сезоне подряд

«Ливерпуль» в матче 31-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас» (счёт 3:0, идёт 2-й тайм) достиг отметки в 100 голов за сезон во всех турнирах.

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