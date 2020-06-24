В Нидерландах намерены пускать болельщиков на стадионы в июле, но им запретят петь

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Болельщики смогут посещать стадионы в Нидерландах уже с 1 июля, однако им нужно будет придерживаться ряда ограничений.
В Нидерландах намерены пускать болельщиков на стадионы в июле, но им запретят петь
  • © REUTERS/Piroschka van de Wouw

«Если на стадионах будут петь, то их снова закроют. Если кричать или громко петь, шансы распространения вируса вырастут. Звучит ужасно, но исследования показывают, что так вирус быстрее распространяется», — цитирует VL премьер-министра Нидерландов Марка Рутте.

Чемпионат Нидерландов был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Новый сезон должен начаться в сентябре.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом.

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