В Нидерландах намерены пускать болельщиков на стадионы в июле, но им запретят петь

Болельщики смогут посещать стадионы в Нидерландах уже с 1 июля, однако им нужно будет придерживаться ряда ограничений.

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«Если на стадионах будут петь, то их снова закроют. Если кричать или громко петь, шансы распространения вируса вырастут. Звучит ужасно, но исследования показывают, что так вирус быстрее распространяется», — цитирует VL премьер-министра Нидерландов Марка Рутте. Чемпионат Нидерландов был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. Новый сезон должен начаться в сентябре. Ранее сообщалось, что тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом.