Тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом

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Бартина Куман, жена главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, сообщила, что они с супругом переболели коронавирусом.
Тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом
  • © REUTERS/Kai Pfaffenbach

«Наши результаты тестов на коронавирус были отрицательными. Однако позже мы сделали анализ крови, и у нас были обнаружены антитела. Когда мужу стало лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже он почувствовал себя плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, его отец и дядя умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что у него был сердечный приступ», — цитирует Бартину Куман Voetbal International со ссылкой на Libelle. 

3 мая Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Специалист заболел коронавирусом до того, как перенёс сердечный приступ. 

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом.

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