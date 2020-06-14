Тренер сборной Нидерландов Куман переболел коронавирусом

Бартина Куман, жена главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, сообщила, что они с супругом переболели коронавирусом.

«Наши результаты тестов на коронавирус были отрицательными. Однако позже мы сделали анализ крови, и у нас были обнаружены антитела. Когда мужу стало лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями. Позже он почувствовал себя плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, его отец и дядя умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что у него был сердечный приступ», — цитирует Бартину Куман Voetbal International со ссылкой на Libelle.

3 мая Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Специалист заболел коронавирусом до того, как перенёс сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом.