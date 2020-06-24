Сенников: «Сельта» предложила хорошие деньги за Смолова

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что московскому клубу нужно соглашаться на предложение испанской «Сельты» о выкупе нападающего Фёдора Смолова.
Сенников: «Сельта» предложила хорошие деньги за Смолова
  • Reuters

«Переход станет плюсом для всех — «Локомотива», «Сельты», Смолова. Испанцы предложили хорошие деньги, «Локомотиву» нужно соглашаться. Тем более Смолов в последних матчах за «Локомотив» редко попадал в состав. А в Испании у Фёдора неплохо получается. «Локомотиву» нет смысла торговаться. €6 млн плюс €2 млн — это хорошее предложение. «Сельта» заинтересована — это самое главное. И если «Локомотив» не рассчитывает на Смолова, то тем более нужно соглашаться», — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

Россиянин перешёл в испанский клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно. За «Сельту» Смолов провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее Смолов начнёт матч «Сельты» с «Реал Сосьедадом» на скамейке запасных. 

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