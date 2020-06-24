Берлинский марафон-2020 отменён из-за коронавируса

Организаторы Берлинского марафона заявили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

«В условиях пандемии коронавируса нашей команде пришлось набраться терпения и думать над множеством различных вариантов проведения марафона в 2020 году. Увы, как бы мы ни старались, провести Берлинский марафон в этом году невозможно. Веселье, радость, здоровье и успех — именно эти ассоциации должен вызывать наш забег. В настоящий момент такого гарантировать не сможет никто», — говорится в обращении организаторов.

Берлинский марафон отменён впервые за 46-летнюю историю. Забег должен был состояться 26 и 27 сентября.

Ранее сообщалось, что юбилейный Нью-Йоркский марафон отменён из-за коронавируса.