СМИ: на одном из субботних матчей РПЛ не будет работать система VAR

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Один из пяти субботних матчей 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет без использования видеоарбитра и его ассистента.
СМИ: на одном из субботних матчей РПЛ не будет работать система VAR
  • РИА Новости

По информации «СЭ», это вызвано особенностями работы московского VAR-центра. Выбор сделает специальная комиссия, в которую, в частности, вошли генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин.

В последних турах чемпионата, когда матчи будут проводиться в одно время, вероятно, будут использоваться микроавтобусы с оборудованием для работы видеоарбитров. Все восемь бригад VAR в московском центре разместить одновременно невозможно.

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКА.

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