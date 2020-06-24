Отец Джоковича: Димитров нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака

Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о заболевании коронавирусом среди участников выставочного турнира Adria Tour.

«Сейчас никто себя хорошо не чувствует, но нужно сделать выводы из этой истории. На мой взгляд, виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Это неправильно. Он нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. В то же время мы будем очень рады вновь провести турнир в Задаре в будущем», — цитирует Джоковича-старшего Tennis World USA.

Финал турнира Adria Tour отменили после того, как положительный тест на COVID-19 сдал болгарин Григора Димитров. После этого коронавирус был обнаружен у хорвата Борны Чорича, серба Виктора Троицки и Новака Джоковича.

Ранее Карен Хачанов поддержал теннисистов, заболевших коронавирусом.