Отец Джоковича: Димитров нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака

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Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о заболевании коронавирусом среди участников выставочного турнира Adria Tour.
Отец Джоковича: Димитров нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака
  • Reuters

«Сейчас никто себя хорошо не чувствует, но нужно сделать выводы из этой истории. На мой взгляд, виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Это неправильно. Он нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака. В то же время мы будем очень рады вновь провести турнир в Задаре в будущем», — цитирует Джоковича-старшего Tennis World USA. 

Финал турнира Adria Tour отменили после того, как положительный тест на COVID-19 сдал болгарин Григора Димитров. После этого коронавирус был обнаружен у хорвата Борны Чорича, серба Виктора Троицки и Новака Джоковича.

Ранее Карен Хачанов поддержал теннисистов, заболевших коронавирусом.

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