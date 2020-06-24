Линекер о Месси: наслаждайтесь им, пока есть возможность

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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер поздравил с днём рождения форварда национальной команды Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси.
Линекер о Месси: наслаждайтесь им, пока есть возможность
  • Reuters

«Поздравляю с днём рождения Лионеля Месси. Он приблизился к закату своей удивительной карьеры. 722 матча и 699 голов у креативного и нежадного футблиста, эффективного и беспощадного перед воротами. Мы будем скучать по нему, когда он уйдёт. Наслаждайтесь им, пока есть возможность», — написал Линекер в своём Twitter.

24 июня Месси исполнилось 33 года.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси десять раз выиграл вместе с командой чемпионат Испании, шесть раз завоёвывал Кубок и восемь — Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. 

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски обошёл Месси и Криштиану Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.

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