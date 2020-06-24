Каряка оценил уровень футбола в РПЛ после возобновления сезона

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка оценил уровень готовности футболистов после возобновления сезона РПЛ.

«В первом туре после возобновления сезона футболисты показали достаточно неплохой уровень. Было видно, что они соскучились по игре. Всё в порядке было и с движением. В результате, даже если не брать в расчёт матч «Сочи» — «Ростов», в каждой встрече в среднем забивалось более четырёх мячей. Однако выводы пока делать рано. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что матчи Премьер-лиги ни в коем случае не напоминали товарищеские, чего многие опасались», — заявил Каряка в интервью RT.

Ранее Матыцин выразил надежду, что матчи РПЛ не придётся откладывать из-за коронавируса.