Каряка оценил уровень футбола в РПЛ после возобновления сезона
- РИА Новости
«В первом туре после возобновления сезона футболисты показали достаточно неплохой уровень. Было видно, что они соскучились по игре. Всё в порядке было и с движением. В результате, даже если не брать в расчёт матч «Сочи» — «Ростов», в каждой встрече в среднем забивалось более четырёх мячей. Однако выводы пока делать рано. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что матчи Премьер-лиги ни в коем случае не напоминали товарищеские, чего многие опасались», — заявил Каряка в интервью RT.
Ранее Матыцин выразил надежду, что матчи РПЛ не придётся откладывать из-за коронавируса.