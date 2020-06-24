Каряка оценил уровень футбола в РПЛ после возобновления сезона

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка оценил уровень готовности футболистов после возобновления сезона РПЛ.
Каряка оценил уровень футбола в РПЛ после возобновления сезона
  • РИА Новости

«В первом туре после возобновления сезона футболисты показали достаточно неплохой уровень. Было видно, что они соскучились по игре. Всё в порядке было и с движением. В результате, даже если не брать в расчёт матч «Сочи» — «Ростов», в каждой встрече в среднем забивалось более четырёх мячей. Однако выводы пока делать рано. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что матчи Премьер-лиги ни в коем случае не напоминали товарищеские, чего многие опасались», — заявил Каряка в интервью RT.

Ранее Матыцин выразил надежду, что матчи РПЛ не придётся откладывать из-за коронавируса.

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