Матыцин надеется, что матчи РПЛ не придётся откладывать из-за коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о возможном переносе матчей чемпионата России по футболу из-за угрозы коронавируса.

«Давайте всё-таки в такой праздник, парад Победы, будем думать о том, что победа будет нам сопутствовать во всём, в том числе и в футболе. Будем надеяться, что не придётся (откладывать чемпионат. — RT)», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Министр спорта России выразил надежду, что проблемы Российской премьер-лиги окажутся временными, спортсмены будут пребывать в добром здравии, а матчи национального первенства «будут продолжены».

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил мнение, что отечественный чемпионат будет жить в условиях ограничений и в сезоне-2020/21.