Кейн занял второе место по числу голов за 200 матчей в истории АПЛ

Нападающий футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн забил 137 мячей в 200 матчах в Английской премьер-лиге, что является вторым результатом в истории первенства.

Об этом сообщает OptaJoe.

В матче 31-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» Кейн отметился очередным забитым мячом, который стал для него 137 в АПЛ. При этом встреча с «молотобойцами» стала для него юбилейной, 200-й в чемпионате страны.

Таким образом, в 200 матчах в АПЛ он отличился 137 раз, что является вторым результатом в истории лиги. Чаще него ворота соперников за данный период поражал лишь форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, на счету которого 138 точных ударов.

Далее расположились экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, а известные по выступлениям за «Ливерпуль» Майкл Оуэн (110) и Робби Фаулер (109).

Кейн известен по выступлениям за «Милуолл», «Норвич» и «Лестер». В составе «Тоттенхэма» он провёл 280 матчей и забил 182 мяча.

Ранее сообщалось, что в матче 31-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм».