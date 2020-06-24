Игрок «Лейкерс» Брэдли отказался участвовать в рестарте сезона НБА

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Защитник клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли отказался играть при возобновлении нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игрок «Лейкерс» Брэдли отказался участвовать в рестарте сезона НБА
  • Reuters

«Будучи преданным моим товарищам по команде и клубу, я в конечном итоге играю в баскетбол для своей семьи. И поэтому в такое время я не могу себе представить, чтобы какое-либо решение могло подвергнуть здоровье и благополучие моей семьи даже малейшему риску», — цитирует Брэдли ESPN.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее НБА и профсоюз игроков утвердили план возобновления сезона-2019/20.

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