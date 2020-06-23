Газзаев опроверг слухи о готовности вернуться в ЦСКА

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Депутат Государственной думы России, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сосредоточен на политической карьере и не намерен возобновлять тренерскую деятельность.
Газзаев опроверг слухи о готовности вернуться в ЦСКА
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе в ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, и я ни с кем и никогда её не обсуждал. Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб. Однако ни о каких переговорах и выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружён в важную государственную работу, сосредоточен на ней», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс»

Валерий Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2008 год, выиграв с командой Кубок УЕФА в 2005 году.

Ранее сообщалось, что Газзаев готов вернуться в ЦСКА при условии усиления состава.

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